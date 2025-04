Ex-BBB 22 experimenta açaí e se surpreende com os sabores: ‘Com charque é melhor’

A cantora, atriz e ex-BBB 22 carioca Maria Bomani lançou um novo quadro gastronômico em suas redes sociais, chamado “Comeria ou não comeria?”. Na estreia, a artista experimentou pratos típicos do Pará e aprovou todas as iguarias. Confira:

VEJA MAIS

Entre as delícias provadas, estavam o tacacá, o açaí com peixe e charque frito e a geleia de cupuaçu. Mesmo sem estar acostumada com algumas das combinações, Maria mostrou entusiasmo ao provar os sabores amazônicos.

"Eu sou carioca, comia muito xarope de guaraná. [Esse] é legítimo do Pará. Natural", comentou ao experimentar o açaí, que tradicionalmente é consumido na região com acompanhamentos salgados, como peixe frito, charque, farofa de tapioca e farinha d’água.

Apesar de não ser muito fã de peixe, a cantora aprovou a combinação com charque. "Com charque fica melhor", afirmou. Já a geleia de cupuaçu conquistou Maria de imediato. "Gosto muito de cupuaçu", disse.