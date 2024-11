Ex-babá começa a produzir conteúdo adulto e fatura 50 vezes mais: 'mais rica que os patrões'

Após 10 anos, a influenciadora Tuani Basotti decidiu abandonar a carreira de babá e passou a se dedicar na produção de conteúdo adulto para OnlyFans e Privacy. Segundo ela, os resultados financeiros foram expressivos e atualmente fatura 50 vezes mais em relação ao seu antigo salário.

“Estou mais rica do que meus ex-patrões, faturo mais e estou mais feliz e realizada. Encontrei algo que me permite ser eu mesma, sem restrições e melhor: ganhando mais. Como babá, eu ganhava um salário-mínimo, quase não tinha tempo para me cuidar e planejar ter uma família de verdade. Foi libertador”, disse ela.

Tauani recebeu críticas por mudar de profissão, mas não se demonstra arrependida. Além disso, confirmou ter o apoio de seu marido, que inclusive a ajuda e participa de algumas gravações.

“Me orgulho de toda minha trajetória como babá, mas se soubesse que ser criadora de conteúdo fosse me proporcionar tantas conquistas pessoais, eu teria começado antes. Sabia que haveria julgamentos, mas decidi me colocar em primeiro lugar. Essa nova carreira me faz feliz e me dá liberdade”, ressaltou.

“Meu marido é meu maior incentivador, tanto que ele me grava e participa de algumas cenas também. Hoje não temos medo de rótulos e discriminação. Sabemos da nossa essência e estamos construindo nossa vida juntos, de forma autêntica”, completou.