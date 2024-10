Ex-assistente de Silvio Santos, Roque é internado na UTI com tumor cerebral

Aos 87 anos, Gonçalo Roque, conhecido como Roque, foi novamente internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). O ex-assistente de palco de Silvio Santos (1930-2024) foi diagnosticado em maio com um tumor no cérebro e, desde então, tem cuidado da saúde debilitada.

De acordo com o filho do diretor de caravanas do SBT, Sérgio Roque, conhecido como Roquinho, disse que o estado dele é estável atualmente.

Roque sofreu um desmaio repentino enquanto almoçava com a família. em maio deste ano. Na ocasião, ele teve um pequeno sangramento intracraniano na parte frontal da cabeça e foi diagnosticado com meningioma.

O tumor é considerado benigno, porém ele precisou se adaptar ao diagnóstico.

Roquinho, deu detalhes sobre o que motivou a nova internação do pai ao Portal Leo Dias: "Meu pai está vindo há quase um ano muito debilitado, não estava mais querendo se alimentar e ficou muito desnutrido. Então minha minha mãe o levou pro hospital, onde foi direto para a UTI e vem fazendo todos os exames. O estado dele hoje é estável".