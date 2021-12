Estrela de Rebelde Mexicano fala sobre a nova versão da novela

A novela “Rebelde” vai ganhar uma nova versão em janeiro do próximo ano. Dessa vez, o reboot está sendo feito pela Netflix e promete funcionar como uma continuação da novela mexicana de 2004. A atriz e cantora Maite Perroni, durante uma entrevista, comentou sobre o que acha desta nova versão. As informações são do Portal Estrela Latina.

Maite foi questionada sobre a série Rebelde que a Netflix pretende lançar e disse que ficou feliz com os frutos deixados pela trama mexicana e deseja boas energias para o projeto.

“Eu desejo a todos o melhor, porque de verdade acredito que é um grande projeto, uma grande oportunidade. É uma nova geração, e essa energia, paixão e talento tem que sair para o mundo. Desejo muito sucesso e que aproveitem muito”, declarou a cantora.

Além disso, Maite afirmou que está com novos planos para a carreira e que, em breve, os fãs saberão mais detalhes.