Esposa de Thammy Miranda rasga o verbo sobre higiene durante o sexo

A esposa de Thammy Miranda, Andressa Ferreira, falou abertamente sobre sexo nesta sexta-feira (24). Por meio dos stories do Instagram, ela chamou atenção para a importância da higiene pessoal no momento da relação sexual. As informações são do Observatório dos Famosos.

“Vocês me pediram tanto para falar sobre sexo… Às vezes a gente fica com um pouco de vergonha de falar, mas todo mundo faz, né? Eu acho importante e o que eu faço é, antes deitar na cama, sempre com a roupinha limpinha e dentes escovados”, iniciou.

Depois falou de coisas que podem ser evitadas: “Gente, não tem nada pior que a pessoa deitar do seu lado sem ter escovado os dentes, sem ter feito a higiene nas partes”, disse ela.

Sem papas na língua, Andressa falou sobre quando o parceiro procura para ter relações e o que acontece após uma tentativa negada: “Às vezes quando a pessoa te procura e você fala não, ela se sente constrangida de voltar”, disparou.

“Quando a gente recebe um não, desestimula a gente a voltar a procurar de novo, porque você não quer receber outro não, porque você fala ‘ah não vou procurar de novo porque vai que a pessoa fala não de novo’. Depois reclama que a pessoa nunca procura, mas será é porque você não está falando muito ‘não’?”, explicou a esposa de Thammy.