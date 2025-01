Esposa de músico de Thiaguinho expõe traições do marido e revela que ele tem fotos de sua filha

Christiane Moura, esposa de Saymon Saz, considerado “braço-direito” de Thiaguinho, usou o perfil do artista no Instagram para expor suas descobertas na manhã deste sábado (04).

“Não acho justo o que eu estou passando. O Saymon não é essa pessoa que vocês acham. Ele não é essa pessoa fenomenal, maravilhosa […] Eu tô indo na Igreja porque eu tô tendo problemas com a minha filha e eu pedi pra Deus me dar uma orientação. Por algum motivo resolvi mexer no e-mail dele e eu vi que ele tinha um aplicativo de nuvem, onde se guarda foto, coisas que ninguém pode ver”, começa o relato.

“Eu abri esse aplicativo, consegui baixar porque eu tenho a senha do e-mail. E eu não desejo pra ninguém o que eu vi. Saymon tem caso com a maioria das mulheres dos amigos dele, com a minha amiga de infância a Pâmela, esposa de um amigo dele também, o Diego. Eu desconfiei algumas vezes, mas ele falava que eu era louca, que não tinha nada a ver. Os telefones [das mulheres] eram gravados [no celular] com nome de homem, e-mails com mulheres falando: ‘Não me manda mensagem no Insta que a minha mulher tem a senha’, [caso com] fãs. Tudo o que você imagina”, expõe.

A mulher falou sobre as diversas traições do musicista e afirmou ainda que ele mantinha fotos de sua filha, sua enteada, em posições comprometedoras enquanto usava short.

VEJA MAIS

“Umas fotos que não pegava o rosto da minha filha. Foto da minha filha abaixada, fotos das minhas irmãs, pessoas da minha família que estavam de short, um monte de fotos da academia, da Fran, da minha personal, um monte de vídeos dele transando com um monte de mulheres diferentes, tinha foto até de homem, de homem de sunguinha”, disse Christiane Moura.

Ela ainda relata que Saymon guardava vídeos onde ele faz sexo com diversas mulheres.

Christiane revelou tudo em uma série de publicações feitas nos stories da conta oficial de Saymon Saz. Os vídeos foram apagados posteriormente e horas depois, a conta também foi desativada.