Erika Schneider diz adeus ao balé do Domingão do Faustão

Depois de fazer parte do balé do Domingão do Faustão por quase oito anos, Erika Schneider não é mais integrante do programa dominical. A jovem, que foi desligada junto com outras bailarinas no dia 29 de janeiro, já aguardava a decisão da emissora.

“Já estava esperando porque a gente sabia que o programa acabaria. Aí chamaram cada menina para fazer uma reunião individual por videoconferência. Eu fiquei triste, mas era uma notícia que eu estava esperando. Não tem um motivo específico, é porque o programa vai acabar”, conta a bailarina.

Erika diz que precisou de um tempo para tornar pública sua saída. “Preciso ter meu tempinho também. Foram quase oito anos de Rede Globo. Tenho uma história com a emissora, resolvi me preservar nesse início e contar quando me sentisse preparada”, afirma ela, que, apesar da saída, é grata à produção da atração e também ao apresentador Fausto Silva, a quem ela elogiou.

“Entrei lá uma menininha e saí uma mulher. Tenho gratidão eterna à emissora, a toda a produção e ao Fausto, que é um ser humano incrível. Ele tem um coração enorme. Ele acreditou e confiou em mim e confiou em todas as funções que me deu: como bailarina, repórter e apresentando os merchandisings. Então, sou eternamente grata”, conta.