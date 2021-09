Erika Januza aproveita o fim de semana em casa nova

Erika Januza aproveitou o fim de semana último coladinha como namorado, o artista plástico Juan Nakamura, filho de Carol Nakamura. No Instagram, a atriz de 36 anos compartilhou vários registros ao lado do amado, de 22, assim como dos cães do casal.

“Retratos de domingo! Depois de uma semana abençoada de muito trabalho graças a Deus!”, avisou ela.

Em entrevista recente a Quem, Erika contou que a princípio não imaginava que fosse dar tão certo a relação por causa da diferença de idade. “A idade foi uma questão no início. Começando com a decisão de ficar ou não. Até que a ficada virou namoro. No primeiro dia, pensamos que era só um beijo de Carnaval mesmo, mas me surpreendi, porque gostei tanto que quem o procurou primeiro no dia seguinte fui eu! (risos). Ele é um encanto em forma de pessoa”, celebrou ela.

Erika Januza está naquela fase de curtir cada minuto no novo lar. Há cerca de um mês, ela comprou a primeira casa própria, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. E como o momento não é para aglomerações ou ficar na rua, ela está aproveitando a máxima “fique em casa” com todo conforto.

O filho de Carol Nakamura e Erika estão namorando há mais de um ano. “Hoje nem tá sol, mas tá calor e eu estou de folga do trabalho, então vou fazer isso”, disse ela, antes do mergulho.

Juan passa a maior parte do tempo com Erika e no domingo, 30, aproveitou para zoar a namorada. É que a casa ainda não recebeu móveis e decoração. “O quarto que a gente dorme tem TV, ar-condicionado e frigobar”, narra ele num vídeo quando Erika aparece com um isopor carregado de sorvete.

A atriz inclusive abriu o perfil @casadajanuza no Instagram para mostrar as obras e o que está fazendo no novo endereço: “Estou celebrando mais um ano de vida e esta benção: MINHA CASA! E por aqui vou compartilhar com vocês as emoções, dicas, inspirações e tudo mais! Logo, logo abro as portas desse meu sonho pra vocês”.