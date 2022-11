Erasmo Carlos morreu: Roberto Carlos vai ao velório do cantor e amigo

Roberto Carlos compareceu ao velório do parceiro e amigo pessoal Erasmo Carlos, na tarde desta quarta-feira (23), no cemitério do Memorial do Carmo, na Zona Norte do Rio, no Rio de Janeiro. A segurança foi reforçada no local para a chegada do cantor, que usou máscaras de prevenção da covid-19. Visivelmente abatido, o Rei declarou aos jornalistas: "Uma vida sem Erasmo é uma tristeza que não dá nem para explicar".

"É uma dor muito grande. O irmão que eu escolhi quando eu tinha 16/17 anos e ficamos irmãos por todo esse tempo. Que Deus o tenha em bom lugar. Uma vida sem Erasmo Carlos é uma tristeza muito grande, que não dá nem para explicar", disse Roberto Carlos, segundo publicou o GShow.

A dupla compôs junta alguns dos maiores sucessos da música brasileira, como "É preciso daber viver", "Além do horizonte", "Emoções", "Detalhes", "Gatinha manhosa", "Mesmo que seja eu", "Nossa Senhora", "Jesus Cristo", "Sentado á beira do caminho", "É proibido fumar" e "Quero que tudo vá pro infernio".

Foram mais de 500 canções compostas por RC e "Tremendão". Erasmo Esteves assumiu o nome artístico de Erasmo Carlos em homenagem a Roberto e ao produtor musical Carlos Imperial. Em 1977, Roberto compôs a canção "Amigo" para Erasmo.