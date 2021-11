Emoção: Anitta faz homenagem a Marilia Mendonça no Grammy

Anitta cumpriu a promessa que fez de homenagear Marilia Mendonça durante o Grammy Latino. Na noite da última quinta-feira (18), a cantora fez um discurso lamentando a morte precoce da sertaneja e várias imagens de Marilia foram expostas no telão do evento.

“Há pouco nós perdemos uma grande artista do meu país. Marilia Mendonça, desde muito jovem, se tornou uma das cantoras e compositoras mais queridas do Brasil. Marilia, junto com Maiara e Maraisa, estava indicada nesta noite. Me dói o coração que ela não esteja aqui. Todos os que te conhecemos sabemos que você era uma grande alma generosa e amiga de todos. Vamos lembrar de você hoje, amanhã e sempre. Viva Marília Mendonça”, afirmou.

O diretor do Grammy Latino, Manuel Abud, também dedicou a premiação à Marilia durante a entrega dos troféus das categorias técnicas. “Proponho não deixar a tristeza ofuscar a celebração de hoje, convido todos a usarem essa cerimônia para celebrar Marília Mendonça e seu legado”, disse ele.

Além do discurso de Abud, Carolina Dieckmann, que era uma das apresentadoras focada na língua portuguesa, pediu uma salva de palmas à cantora.

Marilia foi indicada ao prêmio pela primeira vez em 2017 e ganhou em 2019 com o seu álbum ‘Todos os Cantos’.