Eliana reclama de flagra ousado: 'Perdi o controle da minha imagem'

Eliana usou as redes sociais para desabafar sobre o flagrante feito por um paparazzi em um momento da intimidade da apresentadora. Na foto, feita de baixo pra cima, a loira aparece de costas usando um fio dental. "Em 32 anos de carreira nunca fui flagrada desta maneira. Foi tão estranho, invasivo, perdi o controle de minha imagem", desabafou.

Eliana contou a reação que teve ao ver a foto: "Na hora senti taquicardia, minha mão ficou suada, fiquei sem ar. Acredita que parei pra me questionar se errei de ter ido à praia e depois ter subido pra piscina do hotel, de amigos queridos?"

A apresentadora do SBT passou a ponderar sobre a forma com que o corpo da mulher é exposto. "Percebi que deveria falar sobre algo que por anos me incomodou. Resolvi eu mesma postar , já que inevitavelmente minha foto já não é mais minha, virou algo de 'todos'. Por muitos anos, deixei de brincar numa praia com meus filhos com receio de ter meu corpo exposto e lançado ao julgamento".

Eliana, falando em nome dela e de outras famosas, disse ser comum "a sensação de não sermos donas da nossa própria imagem e dos nossos próprios corpos" por conta dos flagrantes de fotógrafos sem autorização.



"Sentia o peso de ser uma figura pública e alguém reparar em mim. Numa celulite, numa estria, em alguma imperfeição de uma foto roubada - e na sensação de invasão e falta de controle que isso traria".

Eliana finaliza afirmando que a maturidade a ajudou a se libertar do medo do julgamento alheio e que não vai mais perder oportunidades de se divertir.