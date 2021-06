'Ele quis repetir várias vezes', revelou Gilberto sobre beijo em clipe de Fiuk

O novo clipe de Fiuk, “Big Bang”, conta com a participação dos ex-companheiros de “Big Brother Brasil 21”, Gilberto e Lumena, e da atriz Dandara Mariana. Além de ter referências a vários momentos icônicos do reality, o clipe conta com um selinho entre Gil e o cantor.

Em seu perfil no Instagram, Gil revelou que o amigo repetiu a cena do beijo. “Eu beijei ele de novo, mas desta vez ele quis repetir várias vezes”, disse Gil. Ele completou: “Falo mesmo! Ahahahah”.

No videoclipe, Fiuk é um astronauta enviado em uma missão para descobrir vida em outros planetas e Gil é quem o incentiva a ir atrás do seu grande amor, vivido por Dandara, que está perdido em um foguete à deriva no espaço.