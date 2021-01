Elba Ramalho diz que comunistas criaram Covid-19 para destruir cristãos

A cantora Elba Ramalho, de 69 anos, envolve-se novamente em polêmicas por causa da pandemia do novo coronavírus (Sars-coV-2). Nesta terça-feira, 05, um vídeo ganhou repercussão com Elba falando que o vírus teria sido criado pelos comunistas para "destruir os cristãos". Não há informações de quando o vídeo foi gravado.

Eu ouvi direito? Elba Ramalho afirmando que o COVID é um plano do comunismo para perseguir os cristãos?. pic.twitter.com/rdvd2UWmcg — Malu (@MariaLuizaQuar3) January 5, 2021

"Mas tudo bem, estamos aqui, cristãos, sobrevivendo. E vamos sobreviver a essa turbulência que a humanidade está atravessando. Para muitas pessoas é apenas uma pandemia, para nós, o senhor sabe e eu sei, é muito mais coisa por trás dessa pandemia e que vem ainda com o intuito de nos destruir. Nós somos o incômodo, o calo dos comunistas. Somos nós cristãos, mas nós somos também a resistência e vamos permanecer fiéis, porque Deus vai nos proteger", afirma ela, no vídeo.

Na última semana do ano, Elba foi muito criticada na internet quando a Polícia Militar interrompeu uma festa, com cerca de 500 pessoas, em uma casa de sua propriedade em Trancoso, na Bahia. A cantora negou ter participação no evento e alegou que a residência havia sido alugada para um grupo de São Paulo. Por causa da repercussão, ela resolveu processar o inquilino e revogar o contrato de locação.