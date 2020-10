Dwayne 'The Rock' Johnson surpreende fãs com foto de quando era criança

Dwayne Johnson surpreendeu seus seguidores ao compartilhar uma foto de quando tinha apenas sete anos de idade. A imagem, em que o ator de 48 anos aparece irreconhecível, arrancou comentários divertidos dos fãs. Na legenda da foto, o próprio Dwayne citou seus dentes salientes, sua camisa no estilo havaiano e seus cachos "emaranhados".

"De jeito nenhum esse garanhão vai crescer e se tornar o homem mais sexy do mundo", brincou o ator, relembrando seu título de 2016, em lista da People.

"Isso é inacreditável", respondeu uma seguidora. Outros tantos elogiaram: "Adorável." Um dos fãs até agradeceu pela publicação: "Obrigado por postar isso, agora me sinto melhor com meus dentes salientes." Recentemente, Dwayne Johnson se tornou o homem mais seguido da América no Instagram. Ele aproveitou a marca para comemorar com um vídeo na rede social.