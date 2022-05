Anitta ganha presente inusitado e brinca com fã: 'Vou enfiar ele no teu c*'; vídeo

Na noite deste domingo (16), Anitta esteve presente na cerimônia de premição Billboard Music Awards 2022, realizada nos Estados Unidos pela revista Billboard para premiar artistas do mercado musical. A cantora brasileira apresentou uma das categorias do prêmio, juntamnete com o cantor canadense, Michael Bublé.

VEJA MAIS

No red carpet da premiação, Anitta parou para atender a imprensa e os fãs, que estavam na entrada do evento. Um deles entregou um presente inusitado: um boneco de luta livre.

No vídeo que circula nas redes sociais, a artista recebe o presente e pergunta para que serve e o homem responde que é para dar sorte. Brincando, Anitta responde: "Se me der má sorte hoje, eu vou enfiar ele no teu c*", falou.