Duda Reis usa as redes sociais para comemora superação de problema de saúde

Duda Reis tem compartilhado algumas conquistas nas suas redes sócias. Nesta quarta-feira, 09, a influenciadora relembrou algumas situações ruins do seu passado. No Twitter, Duda falou sobre a anorexia e bulimia que viveu há cerca de um ano e meio. Toda essa situação começou junto com as polêmicas do fim de seu noivado com Nego do Borel.

“Fico muito emocionada vendo as minhas fotos de hoje em dia e vendo que há um ano e meio eu estava num quadro muito grave de anorexia e bulimia por causa do cenário que eu estava e que hoje ganhei já mais de 10kg de massa magra e venci esse capítulo. Tô orgulhosa mesmo de mim”, disse a influenciadora.

Os seguidores deixaram nos comentários mensagens de carinho e parabéns. “Você é incrível! Sinto orgulho de toda sua evolução, seu ser tem uma luz aí dentro, eu sempre acreditei em ti. Continue a voar e brilhar menina, o mundo é somente teu!”, escreveu uma seguidora.

Duda namora atualmente o ator André Luiz Frambach. Amigos há mais de cinco anos, eles assumiram o relacionamento no início de fevereiro. “Abrigo”, escreveu Duda na publicação. “Depois de cinco anos de amizade, estamos aqui e de uma forma diferente”, afirmou André.

Veja algumas fotos de Duda: