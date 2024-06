Don Omar, cantor do hit 'Danza Kuduro', revela que está com câncer

O cantor Don Omar, de 46 anos, usou as redes sociais na última segunda-feira (17/06), para compartilhar com os seguidores que está com câncer. Conhecido pelo hit "Danza Kuduro", o artista publicou uma foto do seu punho com uma pulseira hospitalizar.

No post, realizado em seu perfil do Instagram, ele afirmou: "Hoje sim, mas amanhã não terei câncer. Boas vibrações são bem recebidas. Nos vemos em breve”.

Don Omar também usou os Stories para compartilhar mensagens e corações enviadas por pessoas próximas, desejando uma boa recuperação. O cantor, no entanto, não deu detalhes sobre o tipo de câncer diagnosticado.