DJ do Carabao desmente cancelamento de festa da virada no Mangueirão por causa de chuva

O DJ Tom Máximo, um dos fundadores do Carabao, usou suas redes sociais nesta terça-feira (31/12) para esclarecer boatos sobre os danos causados pela chuva em Belém na tarde de hoie, que teriam afetado a estrutura da aparelhagem montada no estacionamento do Mangueirão, onde ocorrerá a apresentação dos DJ’s na virada do ano. Rumores indicavam que o show teria sido cancelado devido aos prejuízos.

VEJA MAIS

Em um vídeo postado no Instagram, o DJ explicou a situação e tranquilizou os seguidores. "Com a natureza não se pode brigar", começou ele.

Assista:

"Deu um vento forte, a nossa tenda levantou, e graças a Deus não aconteceu nenhum acidente com os nossos funcionários. Mas já estamos aqui montando a estrutura do Carabao para fazermos o evento de virada do ano com vocês, então, traga todo mundo e venha celebrar o ano de 2025", completou.

O DJ Silvinho, também do Carabao, reforçou a mensagem em vídeo, afirmando: "Já estamos aqui preparando tudo. E não acredite em fake news, nós estamos preparando tudo com vocês”.