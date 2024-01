Derrame ocular: Tata Estaniecki atualiza seguidores; “mamãe está melhorando”

Após sofrer um derrame ocular há dez dias, a influenciadora Tata Estaniecki atualizou seu quadro nas redes sociais. Ao lado de Beatriz, filha de Tata com o youtuber Júlio Cocielo, Tata aproveitou para contar como está sendo a rotina de cuidados com os olhos:

“O olho da mamãe está melhorando”, disse Beatriz. “Quase dez dias depois e eu estou passando colírio, uma gota, de seis a oito vezes por dia, e fazendo compressa com água filtrada gelada”, completou Tata, que também compartilhou uma foto de como ficou seu olho assim que o derrame iniciou: “Tudo ocorrendo exatamente como a oftalmologista me falou. Ela falou que iria demorar, mas confesso que, no fundo, eu tinha esperança de que fosse mais rápido. Mas não está sendo”.

Uma das maiores dúvidas sobre derrame ocular é se alguma dor é sentida ou se a visão é afetada. a influenciadora fez questão de responder a essa pergunta frequente: “ eu não enxergo vermelho, eu tô enxergando normalmente”, disse Tata, em tom de brincadeira.

Tata contou sobre o derrame em dezembro de 2023. A mãe de Beatriz e Caio confessou ter aflição da aparência de seu olho direito: “Olha por que eu não estou gravando muito story: Estou com aflição de me olhar, não estou me olhando no espelho. Estourou uma veia no meu olho”, disse Tata ao filmar o rosto”.