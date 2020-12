Demi Lovato anuncia superação de transtorno alimentar

A cantora Demi Lovato usou o Instagram para celebrar a superação de uma série de distúrbios alimentares que sofreu, desde bulimia e anorexia até a compulsão alimentar.

“Eu realmente acreditava que se recuperar de um distúrbio alimentar não era possível. Que todos estavam fingindo, ou secretamente recaindo atrás de portas fechadas. ‘Certamente ela vomita de vez em quando’, ‘ela não pode estar aceitando as celulites’… Essas são algumas das coisas que eu dizia a mim mesma enquanto estava crescendo”, escreveu.

As fotos da publicação aparecem partes do corpo da cantora usando maiô e com as estrias evidenciadas com o uso de gliter. Ela explicou: “é esta a imagem da recuperação de um distúrbio alimentar”.

“Em homenagem à minha gratidão a onde estou hoje, essas são algumas fotos que fiz durante a quarentena, no verão, quando eu queria celebrar minhas estrias ao invés de ter vergonha. Elas não vão a lugar nenhum, então melhor jogar um pouco de glitter, não é?”, disse.

Ela lembra que é sim possível se recuperar de distúrbios alimentares apesar de 2020 ter sido um ano difícil e que é preciso ser gentil consigo mesma. “Você vale o milagre da recuperação”, finalizou.