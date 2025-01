Defesa de Babal Guimarães se pronuncia e questiona procedimentos legais após prisão do influenciador

O influenciador digital Babal Guimarães, cunhado de Carlinhos Maia, foi preso nesta quarta-feira (22/01) em Penedo, no interior de Alagoas, acusado de violência doméstica. Após a detenção, a equipe jurídica de Babal usou as redes sociais dele para emitir um comunicado, afirmando estar trabalhando para garantir uma 'decisão justa'.

“A defesa do Sr. Emanuel Francisco dos Santos Júnior vem a público esclarecer alguns pontos sobre a sua prisão, sem adentrar no mérito, que será debatido processualmente”, diz a nota, assinada pelo escritório Sousa Lima Advogados.

O pronunciamento oficial destacou que o processo não corre em segredo de justiça e ressaltou pontos relacionados à Resolução 474/2022 do CNJ, que determina medidas como intimação prévia e audiência admonitória antes do cumprimento de penas. Segundo a defesa, essas medidas não foram seguidas no caso de Babal.

“Confiamos que o Poder Judiciário, ao analisar não apenas essa resolução, mas também a nossa legislação, irá proferir uma decisão justa. Seguiremos empenhados na defesa intransigente do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana”, finalizou o comunicado.

Relembre

Babal foi condenado em fevereiro de 2023 pelo crime de lesão corporal, após denúncia feita pela ex-esposa, Teresa Santos Costa, em 2019. Ele havia recebido inicialmente pena em regime aberto. Posteriormente, ele se envolveu em um relacionamento com Emily Garcia, que também o acusou de agressão.

Além da acusação de violência doméstica, Babal foi um dos alvos da Operação Game Over 2, deflagrada pela Polícia Civil de Alagoas na semana passada. A operação investiga práticas ilícitas de jogos de azar online e o envolvimento de influenciadores digitais que promovem apostas ilegais. Durante a operação, foram apreendidos bens do influenciador, incluindo um quadriciclo, uma moto, joias e dinheiro. Ele também prestou depoimento na Delegacia Regional de Penedo.