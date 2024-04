Deborah Secco revela detalhes sobre sua vida sexual e relacionamento com famosa

Na noite desta terça-feira (2), durante o programa "Surubaum", no YouTube, Deborah Secco abriu o jogo sobre sua intimidade e experiências sexuais. A atriz foi convidada especial, ao lado de Fabiana Karla, para o programa conduzido por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso.

Com total desinibição, a estrela de "Bruna Surfistinha" não hesitou em compartilhar detalhes íntimos de sua vida sexual. Um dos tópicos abordados foi o pompoarismo, técnica que fortalece os músculos do assoalho pélvico para potencializar o prazer. Deborah revelou ter praticado durante nove anos, habilidade que lhe permite atingir orgasmos sem a necessidade de tocar a si mesma. "Eu fiz aula de pompoarismo por muito tempo, e eu consigo gozar sem encostar em mim", afirmou ela. "Eu arremesso bolinhas de ping-pong, fumo cigarro [com a vagina]...", acrescentou.

A atriz também compartilhou uma preferência pessoal ao ser questionada se prefere engolir ou cuspir sêmen dos parceiros. "Eu nunca cuspi, eu gosto tanto", declarou, sem cerimônia.

Deborah Secco surpreendeu a todos ao confessar ter tido um relacionamento sério com uma mulher no passado. "Eu tive uma mulher, juro para vocês, que era tipo um copo d 'água. [Eu engoli] tudo. E foram vários copos d 'água, assim, na minha cara, molhava meu cabelo, juro. Essa foi sem dúvida a mulher mais gostosa com quem eu já transei. E ela sabe quem é", revelou.

A pedido de Bruno Gagliasso, que demonstrou interesse em saber mais sobre a misteriosa ex-namorada de Deborah, a atriz mandou um beijo especial para ela, revelando: "Ela sabe quem é, ela sabe. Ela é famosa".

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)