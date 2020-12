Deborah Secco é cotada para estar em ‘camarote’ do ‘BBB 21’

Após tentativas frustradas de fazer Luana Piovani entrar na próxima edição do ‘BBB’, a direção do programa cogitou Deborah Secco para ingressar no 'Camarote', grupo que reúne atores e influenciadores já conhecidos do público. A informação foi confirmada por fontes ligadas ao reality show Global.

Secco é figurinha carimbada do programa e se considera fã número um do BBB. Há 12 anos, ela chegou a participar da edição de número 8 do reality show. A atriz ficou 24 horas na casa, almoçou, se divertiu em uma festa e até dormiu com os participantes.

O que pode adiar, mas não impedir, a entrada da atriz na ‘casa mais vigiada do Brasil' é o fato da atriz estar de viagem marcada com a família para os próximos meses. No entanto, estuda-se a possibilidade dela entrar depois, em uma dinâmica pensada especificamente para o jogo.