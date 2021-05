Deborah Secco afirma sofrer julgamentos das pessoas por ‘fazer muito sexo’

Deborah Secco revela, que por ter começado uma vida pública muito jovem, acabou sendo bastante julgada pelas pessoas por tomar certas decisões profissionais, como interpretar Raquel Pacheco, a Bruna Surfistinha nos cinemas, quanto pessoais em sua vida afetiva.

"Quando decidi fazer o Bruna Surfistinha briguei com meu marido na época, com a minha mãe, com as minhas empresárias, com a minha família, todo mundo era contra", disse, em entrevista ao podcast "Prazer Renata", apresentado por Renata Ceribelli.

A atriz, que não faz o tipo tímida, adora conversar abertamente sobre sexo. No entanto, afirma sentir dificuldade em algumas mulheres em se abrirem em relação ao assunto. “Até quando nós, mulheres, vamos ter que ficar oprimidas e acreditando que sexo só serve para procriarmos, sabe? Isso é muito opressor”, relatou.

"Sexo é uma coisa que todo mundo faz. A coisa mais incrível que eu fiz na minha vida foi sexo, que gerou um ser que nasceu, cresceu dentro de mim. Todo mundo que nasceu é fruto de sexo. Então me estranha muito que até hoje todo mundo que foi feito através de sexo, existiu através de sexo, procria através de sexo, não fale sobre sexo", opinou.