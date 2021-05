De shorts cavado e bumbum a mostra, Anitta requebra e surpreende gringo

Anitta mais uma vez mostrou o seu requebrado nos bastidores de um trabalho enquanto ouvia sua música 'Me Gusta'. O rebolado da funkeira surpreendeu o maquiador vietnamita Patrick Ta, que estava com ela no momento. Ele filmou a cantora dançando em um shorts cavado e postou em seu instagram. "Brasil na área", disse ele.

(Reprodução: Instagram)

Anitta está morando nos Estados Unidos e tem investido cada vez mais na carreira internacional. Recentemente, ela entrou para a Top 40 das rádios dos Estados Unidos com seu novo single 'Girl From Rio'. A faixa ficou em 40º lugar no ranking.

Em sua vida amorosa, a cantora está comprometida e feliz. Anitta está namorando o empresário bilionário Michel Chetrit. "Eu não fico conferindo a conta bancária das pessoas que eu namoro. Eu confiro a minha conta bancária. Se a minha estiver grande, está ótimo! Não estou nem aí se a do bofe é grande ou é pequena. O nome dele é Michael e é isso, agora se a conta bancária está bombando, se está grande, se está pequena, se tem grana ou se não tem, eu não sei e não quero saber", declarou Anitta, em uma entrevista.