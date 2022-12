De biquíni, Aline Campos posa na ilha de Bali e impressiona fãs: 'Maravilhosa'

A atriz e ex-panicat Aline Campos publicou diversas fotos em sua conta do Instagram, nesta sexta-feira (16), posando apenas de biquíni. Em Bali, na Indonésia, a modelo utilizou um modelo rosa, expondo inclusive suas tatuagens.

Aline Campos atualmente está se relacionando com o DJ e modelo Jesus Luz. Na viagem romântica ao lado do companheiro, a atriz exibe um corpo em ótima forma, provando que está com os treinos em dia.

Na legenda, a ex-panicat revelou estar apaixonada pela ilha: “Eu amo Bali”, escreveu Aline, em inglês. Confira as fotos publicadas:

Nos seus stories, a atriz revela detalhes de sua viagem no país asiático, onde visitou templos e restaurantes locais.