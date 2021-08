David Brazil diz ter gasto mais de 2 mil reais para fazer sexo com garoto de programa: ‘Foi à vista’

O radialista David Brazil revelou pagar valores altíssimos para tentar fazer sexo com outros caras. Ele reembolsou cerca de R$ 2 mil reais por uma noite de amor com um garoto de programa. As informações são da Revista Quem.

Em entrevista para o canal de Youtube de Lisa Gomes, o promotor de eventos contou que já conhecia o rapaz, e que por isso, acabou arcando com um valor “salgado”. David disse ter tentado outras formas, como o parcelamento de quatro vezes a prestações de R$ 500 reais, para conseguir concretizar a saída com o rapaz.

“Sentia muito tesão nele, não é famoso. É um bofão que sempre fui louco, é o cara! Ele come todas as mulheres do Rio. É O cara. Sempre tive muito tesão, e sempre tentei. Até que um dia falei: 'Sou apaixonado e você' e ele mandou o papo: ‘Se tu me adiantar uma ‘parada’ que eu tô com uma dívida'", contou, durante o bate-papo.

"Eu fiquei com um negócio. Então, fui lá e fiz. Tem tantos famosos lindos, ricos, cobiçadíssimos que pagam caro tipo 10, 30 mil. Então paguei. Infelizmente foi à vista, mas garanto que valeu a pena", concluiu, dizendo que após esse encontrou, chegou marcar um segundo, com o mesmo valor, totalizando R$ 4 mil reais.

Veja a entrevista completa: