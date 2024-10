Ídolo do Palmeiras fala que prefere mulheres colombianas e brasileiras reagem; confira!

Recentemente, o volante do Palmeiras, Richard Rios, movimentou a web ao declarar que prefere mulheres colombianas em vez de brasileiras. A declaração gerou uma onda de reações nas redes sociais, onde as fãs do jogador brincaram e se declararam colombianas.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o jogador está em uma roda de amigos até que um deles pergunta: ‘Você gosta mais das brasileiras ou das colombianas?’’ e Richard responde: “Eu ? Das colombianas! Sou local.’’

Em suas palavras, o jogador expressou uma preferência pessoal e rapidamente viralizou na Web. Nos comentários do vídeo, que foi publicado no TikTok, as reações foram de ‘indignação’ por parte de algumas brasileiras, que se sentiram injustiçadas, enquanto outras se declararam colombianas. “tenho mt ciumes dele c as colombianas af”, disse uma internauta, “yo, brasilenia? yo nunca fue brasilenia, yo soy colombiana!!!! hola, hola, amigas colombianas”, brincou a segunda, “eu sempre me senti meio colombiana”, disse outra.

Trajetória de Richard no futebol

Ríos fez sua estreia profissional pelo Flamengo em janeiro de 2020 e teve um breve período emprestado ao Mazatlán, no México. Após enfrentar uma lesão que o afastou dos campos por meses, ele retornou ao Brasil e assinou com o Guarani em agosto de 2022. No Guarani, o jogador se destacou e chamou a atenção do Palmeiras.

Em março de 2023, Ríos foi contratado pelo Palmeiras e rapidamente se tornou um jogador importante na equipe, contribuindo para a conquista do Campeonato Brasileiro naquele ano. Em setembro de 2024, o Palmeiras anunciou a renovação do contrato de Ríos até dezembro de 2028.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)