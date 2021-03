Danni Suzuki desfila beleza em passeio no Uruguai

Danni Suzuki abriu seu álbum de fotos de um passeio de barco que fez no Uruguai na quinta-feira (11). “Dia lindo de folga por aqui... mergulho com os lobos marinhos na melhor vibe! O cheiro, o mergulho, o vento, os amigos e muitas gargalhadas! Daquele jeito que amo.... Só tenho mesmo a agradecer...Gratidão por estar trabalhando num lugar tão especial e tão rico. Que natureza espetacular que tem o Uruguai!”, vibrou na legenda.

A atriz está atualmente no país para gravar uma nova série. Ela embarcou no final de fevereiro e teve que ficar cerca de uma semana de quarentena antes de poder começar as filmagens e também conhecer um pouco do local.

Danni, 43 anos de idade, está contente com a exibição da série Arcanjo Renegado, nas noites de quinta-feira na TV Globo. Na trama, ela interpreta a Capitã Luciana, que se envolve com o protagonista da história, Mikhael (Marcello Melo Jr.).

“Arcanjo Renegado é muito forte e instigante. É uma série que tem muitas cenas de ação e todas muito verdadeiras. Os momentos de drama são de dilacerar o coração. Foi um trabalho muito bem feito conduzido pelo José Junior, criador da série, e pelo Heitor Dhalia, nosso diretor”, afirma.

A atriz conta que se divide entre o Rio de Janeiro, no Brasil, e Los Angeles, nos Estados Unidos. “Eu tenho base nos dois lugares, moro tanto aqui quanto lá. Agora estou direto aqui no Brasil. Tenho alguns projetos em desenvolvimento aqui, tanto atuando quanto roteirizando e dirigindo”, diz.