Danilo Gentili usa Twitter para alfinetar Marcius Melhem: “Qual o limite do assédio?”

O apresentador do The Noite, Danilo Gentili, aproveitou que nas últimas semanas surgiram denúncias de assédio sexual contra o ex-diretor do nécleo humorístico da Globo, Marcius Melhem, e utilizou o Twitter no sábado (5) para provocá-lo.

No tweet feito em sua conta pessoal, Gentili alfinetou o comediante perguntando: “Qual é o limite do assédio?”, em referência à uma situação em que Marcius fez críticas ao apresentador, alegando que o humor não anula o Código Penal.

Você já disse muitas vezes que sim, o humor deve ter limites. Mas agora eu queria muito saber a sua opinião sobre outro assunto: @omarciusmelhem qual é o limite do assédio? — Danilo Gentili (@DaniloGentili) December 5, 2020

Danilo também debochou de uma foto em que o comediante aparece segurando um cartaz escrito “Eu não mereço ser estuprada”, em defesa das mulheres em uma campanha anti-estupro.