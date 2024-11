Daniella Cicarelli exibe corpo sarado no Caribe e ironiza crítica sobre aparência

Daniella Cicarelli, 46 anos, compartilhou cliques da viagem pelo Caribe. No seu pefil no Instagram ela mostrou um "dia de surfe". A apresentadora posou de biquíni ao lado de uma prancha, com um biquíni azul, ela deixou à mostra a barriga trincada e o corpo sarado.

"Dia de Surf no meu lugar preferido", escreveu a modelo na legenda da publicação. "A última foto tem até um sorriso do fotógrafo surfista", completou ela sobre uma selfie com o marido, Guilherme Menge.

Mesmo esbanjando beleza e boa forma, Cicarelli precisou rebater críticas sobre a sua aparência. "Já foi linda", escreveu um seguidor.

"É verdade. Hoje, estou um pouco fora de forma, mas prometo que vou melhorar", ironizou a modelo ao rebater o comentário.

Daniella Cicarelli rebate comentário sobre aparência. (Instagram)