Daniel Lenhardt, ex-BBB, assume relacionamento com outro rapaz: 'Meu coração se apaixonou'

No México, aproveitando uma viagem por Cancún, o ex-BBB 20 Daniel Lenhardt revelou, por meio das redes sociaism que está apaixonado por outro rapaz.

O artista chegou a postar duas fotos ao lado do novo amor, mas sem revelar a identidade e sem mostrar o rosto do "eleito". Mas foi no quiz com os seguidores no Stories do Instagram que ele deu mais pistas sobre como anda o coração e, inclusive, confirmou que é bissexual.

Entre fotos de paisagens belas da viagem, Daniel afirma que está passando uma temporada em território mexicando, mas voltará ao Brasil. Antes de postar as fotos com o novo affair, ele é perguntado se viveria um relacionamento sério com outro cara e respondeu: "Se eu estiver apaixonado e amando esse cara, com certeza!".

Em seguida, outra pessoa pergunta: "Como tá a vida amorosa?" E ele responde: "Coração batendo mais forte do que o normal."

Outro seguidor questiona: "Daniel, você é bissexual?" E o modelo responde: "Sim, até eu morrer" e acrescenta emojis de corações e arco-íris, sendo este último o símbolo da comunidade LGBTQIA+.