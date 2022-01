Dandara Mariana é a nova musa do Salgueiro; conheça o perfil da musa

Dandara Mariana é a nova musa do Salgueiro: a atriz de 33 anos aceitou o convite da escola carioca e pisará na Marquês de Sapucaí, no domingo 27 de fevereiro, vestindo as cores da agremiação no Carnaval 2022. A apresentação de Dandara, que é amiga e vizinha de rua da rainha de bateria Viviane Araújo, ainda não tem data para acontecer.

Este ano o Salgueiro desfila com o tema “Resistência”, retratando locais do Rio que são marcantes na história da resistência cultural negra na cidade. O samba-enredo é de autoria de Demá Chagas, Pedrinho Da Flor, Leonardo Gallo, Zeca Do Cavaco, Joana Rocha, Gladiador e Renato Galante.

VEJA MAIS

Dandara é mais um nome de peso para aumentar as expectativas para os desfiles das escolas de samba. A atriz, que participou do “Super Dança dos Famosos”, chegou a ser cotada para o time do Camarote do BBB 22. A artista estava na lista vazada de nomes. Ela não falou sobre o assunto nas redes sociais, mas, mesmo que tenha sido convidada, preferiu negar a proposta - o Carnaval acabou sendo prioridade. As informações são da revista “Caras”.

Além disso, Dandara Mariana é amiga íntima de Viviane Araújo há anos, por isso, pode ser que uma tenha ajudado a outra a ganhar um posto na escola carioca. Em 2020, no último Carnaval convencional do país, Dandara saiu como musa da Unidos de Padre Miguel, enquanto Viviane já era rainha de bateria da Salgueiro. Araújo, aliás, está no posto desde 2008, então pode ter mais influência sobre a agremiação.