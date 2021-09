'Dancem a Macarena', diz Adnet ao imitar Bolsonaro em áudio para caminhoneiros; ouça

Na madrugada desta quinta-feira (9), Marcelo Adnet compartilhou um áudio onde simulou a voz do presidente Jair Bolsonaro (sem partido-RJ) e fez um pedido inusitado aos caminhoneiros que estão em greve por várias rodovias no Brasil em apoio ao político. A brincadeira viralizou nas redes sociais. As informações são do UOL.

"Gostaria até de pedir aí que encaminhe esse áudio aí a todos os caminhoneiros que estão aí com a gente nessa questão. O que eu tenho a dizer aí que o áudio que circulou aí é falso, tá ok? Esse sim que é o verdadeiro, e para vocês permanecerem aí, e começarem a dançar macarena, agora, 3h15 da manhã, e não pararem mais. Quero ver ninguém na boleia! Todos para fora dançando macarena até aquele outro lá pedir para sair', disse Adnet no áudio.

A publicação foi feita horas depois do próprio Bolsonaro enviar um áudio direcionado aos caminhoneiros, pedindo para cessarem as paralisações para não afetar a economia.