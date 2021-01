Curado da covid-19, Manoel Cordeiro cumpre promessa a São Benedito, em Bragança

Ainda andando com dificuldades, Manoel Cordeiro, de 66 anos, subiu a rampa da longa escadaria do Mirante de São Benedito para cumprir a promessa de cura pela Covid-19, na manhã deste domingo, 10, em Bragança. "Quando estava doente fiz promessa pra Nazinha e para o Bené", contou ao portal OLiberal.com.

O guitarrista e compositor superou o estado grave da doença. Se internou inicialmente na cidade de Santana, no Amapá, foi transferido para a capital Macapá, e, depois para Belém. Chegou a ser entubado e enfrentou complicações nos sistemas coronário, pulmonar e neurológico. Ele recebeu alta hospitalar no último dia 22 de dezembro.

A devoção desse marajoara natural de Ponta de Pedras ao padroeiro de Bragança, se deve ao fato dele ter ido morar com o pai naquela cidade do Nordeste Paraense, onde o genitor passou 40 anos.

Manoel no topo do Mirante de São Benedito (Arquivo Pessoal)

O Mirante de São Benedito é um ponto turístico que fica no alto da escadaria de 154 degraus, onde está a imagem do santo. "Eu costumo vir a Bragança na tradicional Festa da Marujada, em 26 de dezembro", conta.

Veja as fotos de quando o artista visitou a Basílica de Nazaré, há uma semana:

Aniversário de Felipe

Manoel seguiu do compromisso religioso no Mirante para encontrar o filho, o guitarrista, cantor e compositor Felipe Cordeiro, na praia de Ajuruteua. Eles chegaram ao município no sábado, 9, e lá encontraram outros artistas da terra com quem trocam ideias sobre futuros projetos.

Felipe completa 37 anos neste domingo, 10, e celebra ao lado do pai, por quem torceu pela recuperação da saúde.

Um dos que recebeu Felipe foi o cantor e compositor Allex Ribeiro, que costuma reunir célebres nomes da música em seu quintal arborizado para tocar e compor belas canções.

Recuperação, trabalho e solidariedade

Manoel segue em tratamento em casa. "Estou fazendo fisioterapia, recuperando o movimento das mãos já em quase 100%", comemora. Ele já tem planos de voltar a tocar nos dias 24 e 25 de fevereiro, quando vai gravar seis shows com cantores diferentes em uma programação virtual em São Paulo. "Estou me sentindo bem e preciso trabalhar".

No caminho em busca da plena recuperação, Manoel Cordeiro conta com a colaboração de parceiros da música que realizarão uma live solidária em favor dele, no próximo dia 22 de janeiro. O projeto já tem as participações de Fafá de Belém, Vital Lima, Tulipa Ruiz, Natália Matos, Patrícia Bastos, Pedrinho Cavalléro e Pedrinho Callado, além do próprio Felipe, que fará a apresentação do show virtual ao lado do DJ Patrick Torquato.