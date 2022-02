Cuphead: pastor critica animação da Netflix que traz diabo como ‘ladrões de alma’

A animação infantil chamada 'Cuphead', da Netflix, virou alvo de críticas do pastor Rinaldo Silva, no domingo (20). O religioso afirmou que os personagens ‘tentam’ chamar as crianças para as ‘ciladas do Diabo’. Isso porque ‘Xicrinho’ e ‘Caneco’, do episódio em questão, vão a um parque de diversões e vendem, sem querer, suas almas para um suposto diabo.

No vídeo que viralizou, o pastor mostra um trecho da animação, em que um terceiro personagem, cujo nome é Diabo, canta a seguinte música: “Me chamam serpente, satanás e coisas ruim, eu adoro ser euzinho tão malvado assim. [...] Vou lhes dar um recado: sugar a sua alma é meu grande barato". Confira a publicação:

Ainda na legenda do post, Reinaldo alertou os pais sobre o desenho: "Atenção! Precisamos estar alertas para que possamos proteger nossos filhos de todas as astutas ciladas do Diabo!".

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)