Cunhada de MC Kevin defende Deolane Bezerra após ocorrência por ataques

Dayanne Bezerra, irmã de Deolane Bezerra, foi até as redes sociais para se pronunciar após a viúva de MC Kevin ter registrado um boletim de ocorrência na última segunda-feira, por calúnia e difamação, após ser alvo de ofensas e fake news na internet.

Por meio de stories na sua conta do Instagram, Dayanne, que também é advogada criminalista, desabafou após mostrar uma reportagem da irmã indo ao 30º DP, no bairro do Tatuapé, Zona Leste de São Paulo.

“Como assim estão atacando ela? Por quê? Tudo o que ela fez pelo Kevin… O tanto que o Kevin estava feliz com ela… Só Deus sabe o que ela está passando com a partida do nosso menino maluquinho. Ela é maravilhosa e merece todo o respeito do mundo”, declarou a cunhada de MC Kevin.

MC Kevin faleceu no dia 16 de maio, após ter caído do quinto andar de um hotel de luxo no Rio de Janeiro. O laudo da perícia técnica, da Polícia Civil, concluiu que a queda que ocasionou a morte do funkeiro foi acidental.