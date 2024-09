Cremosinho perdeu seguidores? Entenda o que aconteceu nas redes sociais do influenciador

O influenciador Gilderlan André, famoso pelo apelido Cremosinho, perdeu o acesso à conta no Instagram após ser hackeado. Cremosinho tinha 8,7 milhões de seguidores no perfil e, agora, precisa recomeçar. A fama do influencer iniciou em 2016, ainda adolescente.

Gilderlan recuperou o acesso, mas perdeu novamente após dois dias. Ele acredita que os seguidores denunciaram a página na tentativa de ajudá-lo a recuperar, mas não deu certo, segundo o blog Jair Sampaio.

Por enquanto, Cremosinho pediu que os fãs sigam a nova conta @cremosinho_reserva_, entretanto o perfil está indisponível. A última publicação na conta oficial, @cremosinho, foi feita há 4 dias.