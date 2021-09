Xand Avião expulsa humorista ‘Cremosinho’ do palco em festa

Na tarde da última terça-feira (21), Xand Avião realizou uma festa para Zé Vaqueiro, João Gomes e outros artistas dos quais ele é empresário em Manaus (AM). No entanto, o que chamou atenção do público foi a situação envolvendo o humorista manauara Cremosinho, que foi expulso do palco por Xand. As informações são do portal Metrópoles.

Cremosinho estava no evento a convite do próprio Xand, mas foi expulso. O cantor tentou justificar e disse que se tratava de uma “brincadeira”, mas não convenceu os internautas. No momento da situação, ele disse a Cremosinho: “Amanhã tu vai no show do Safadão, aí tu vai fazer a mesma coisa? Você tem seus atributos! Eu já vi uma foto sua n*”.

Por meio de seus Instagram, Cremosinho também mostrou o descontentamento com o ato: “Cada um oferece o que tem no coração, no meu só tem amor, humildade e paz”. Depois, postou uma foto ao lado de Wesley Safadão na mesma rede social e adicionou a legenda “Segue o líder poha”.

(Reprodução / Instagram)

Depois da repercussão negativa, na tarde desta quarta-feira (22), Xand usou os Stories do Instagram para reconhecer o erro e pedir desculpas ao humorista. Em um trecho ele escreveu: “Eu fiz uma brincadeira que, vendo os vídeos hoje, soou como grosseria da minha parte. Desculpe amigo”,afirmou.