'Consciência limpa', dispara suposta pivô de separação de Nicole Bahls e Marcelo Bimbi

A influenciadora acreana Maryllia Gabriela, de 28 anos, é apontada como pivô da separação entre Nicole Bahls e Marcelo Bimbi. Em suas redes sociais, na última quarta-feira (28), ela desabafou sobre os ataques e ofensas que tem sofrido na internet após ter sido exposto o possível caso com o empresário e afirmou se sentir de “consciência limpa” sobre o ocorrido. As informações são do colunista Leo Dias.

VEJA MAIS

“Caraca, vocês não sabem o que é acordar e ver um monte de gente te xingando no direct e nos comentários. A internet tá cheia de ódio e de gente com juízo de valor. Tem muita gente apontando o dedo e eu queria dizer para vocês que estou com a minha consciência limpa. Sei do meu coração e da minha verdade”, disparou, acrescentando que irá continuar seguindo normalmente com os seus conteúdos de consultoria de moda para pessoas, marcas e lojistas.

De acordo com o colunista, Bambi e Maryllia Gabriela teriam se conhecido em um evento no qual os dois faziam presença VIP. Após o trabalho, eles foram a uma festa e lá teriam ficado pela primeira vez.