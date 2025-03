Conhecida por ser conservadora, Antonia Fontenelle entra para plataforma de conteúdo adulto

Aos 51 anos, Antonia Fontenelle decidiu expandir seus horizontes e entrou para o universo das plataformas digitais voltadas ao público adulto.

A atriz e apresentadora foi anunciada como a mais nova embaixadora da Zexter, um marketplace inovador que vai além do entretenimento adulto, conectando influenciadores e artistas em um espaço digital diferenciado.

Em busca de novos desafios, Antonia recentemente se mudou para Las Vegas, nos Estados Unidos, onde se prepara para lançar seu próprio talk show. Empolgada com a nova fase, ela destacou sua admiração pela cidade: *"Las Vegas é um lugar incrível para viver, tem o pôr do sol mais lindo que já vi e sol todos os dias, até no inverno"*, afirmou.

O CEO da Zexter, Bruno Souza, destacou que a escolha de Antonia como representante da plataforma foi estratégica. "Ela é a personificação do que buscamos: autenticidade, carisma e uma visão inovadora sobre o futuro do conteúdo digital. A Zexter não se limita a um único nicho, mas cria oportunidades para que personalidades monetizem sua presença na web de forma criativa", finalizou.