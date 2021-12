Conheça os detalhes da personagem Emília, interpretada por Gaby Amarantos, em novela da Globo

A cantora paraense Gaby Amarantos fará a sua estreia nas telinhas na novela “Além da Ilusão”, próxima trama das 18h, que está prevista para ser lançada dia 7 de fevereiro de 2022, na TV Globo. Na narrativa, que é assinada por Alessandra Poggi, a artista irá interpretar a faxineira Emília, que sonha em se tornar cantora de rádio. As informações são da Revista Quem.

Gaby dividirá as cenas com o ator Claudio Gabriel, seu marido na novela, e de Nicolas Parente, que será o filho do casal. Na trama, Emília largará o esposo, um rapaz sem grandes ambições, para viver um amor proibido com o amante Enrico, um homem boêmio interpretado por Marcos Veras. Tudo porque Claudio não apoia os sonhos da mulher.

A novela será marcada por traição e reviravoltas marcam a história ambientada nas décadas de 1930 e 1940.