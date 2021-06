'Começando a tocar meu coração', diz Gilberto sobre um novo romance

Gilberto Nogueira, semifinalista do “BBB 21”, surpreendeu os fãs ao ser perguntado sobre a vida amorosa durante a live de transmissão da parada LGBTQIA+ de São Paulo nesse domingo (6). O economista contou que está se aproximando de uma pessoa.

LEIA TAMBÉM: Climão com Lucas faz Gil repensar fama

"Eu estou conversando com uma pessoa. Já teve uma cachorrada, mas ele está começando a tocar meu coração", afirmou o ex-“BBB” sobre um namoro.

"Eu gosto de me relacionar com novas pessoas e de me apaixonar. Mas não agora, porque o homem vai ficar irritado", brincou Gil do Vigor na sequência.

Durante a live, Gil também comentou sobre a dificuldade que enfrentou para se aceitar gay. "Depois entendi que sou feliz por ser quem eu sou e foi importante passar por estes processos", opinou.

“Tinha momentos em que eu me comportava abertamente e momentos em que não era. Precisava me fechar dentro de alguns grupos. Eu tinha medo. Mas quando eu estou feliz, eu acabo abrindo. Eu via que as pessoas se incomodavam em momentos de alegria. Em alguns momentos desejei não ter tanta felicidade para não incomodar as pessoas com o meu jeito”, concluiu.