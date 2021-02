Com glúteos de fora, Andressa Urach anuncia retorno ao Miss Bumbum: ‘Ela voltou’

A ex-vice Miss Bumbum e ex-“A Fazenda 6”, Andressa Urach, anunciou nova parceria com o concurso como garota propaganda e sócia, em um vídeo onde troca roupas "comportadas" pelo novo visual, com direito a mega hair e lentes coloridas.

“Ela voltou”, contou a bela, que tinha mudado o estilo de vida e se convertido à Igreja Universal após complicações decorrentes da aplicação de hidrogel nas pernas e glúteos. No ensaio, Andressa aparece usando uma roupa com as cores da bandeira da Brasil deixando os glúteos à mostra.

"Estou ansiosa para conhecer as candidatas desta edição especial de 10 anos. Acompanhe comigo!", escreveu.

Depois sair da igreja em outubro do ano passado, Urach voltou a usar roupas mais ousadas e maquiagem. Ela ainda deixou claro que mudou algumas das opiniões publicadas no passado e passou por uma série de procedimentos estéticos fazendo mistério sobre o "novo projeto" que estava por vir.