Com foto sensual, Maria Joana manda o recado em textão na web

Maria Joana, atriz, publicou um textão na web, mas teve um bom motivo. No Dia Internacional da Mulher, a artista escancarou as dificuldades em ser mulher no cotidiano e como as mulheres se impregnaram da cultura machista do homem.

“[…]Quantas vezes temos que ser mais duras, nos colocar um pouco mais firmes, principalmente mulheres que trabalham com muitos homens que por muitas vezes não são respeitadas apenas por causa do seu sexo. E quanto medo envolve esse sexo feminino? Meu Deus! Assim como eu, infelizmente, a maioria das mulheres já passou por alguma situação desconfortável, sofreu algum tipo de abuso. Esse medo é diário […]”, relatou.

Em outro trecho, Maria fala de como as mulheres demoraram a ter acesso e praticar a arte. “Digo isso porque na minha profissão as mulheres só puderam atuar depois do século XVII, antes elas eram proibidas de participar de qualquer espetáculo teatral. E mesmo depois, elas ainda eram vistas como mulheres de má fama. Sim, EU ME ORGULHO MUITOOOO DE SER MULHER….”, desabafou.

Por fim, Maria Joana relatou que tem muito respeito pelos homens e brindou a saúde masculina que é muito importante também na sociedade. A atriz recebeu muitos elogios com a publicação. “Lindo texto, parabéns”; “Viva as mulheres”; “Perfeita, perfeita e perfeita”, foram alguns comentários.