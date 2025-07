Com demência em estágio avançado, Bruce Willis não consegue andar e falar, afirma site

Diagnosticado com demência frontotemporal, o ator Bruce Willis, de 70 anos, passa por um avanço no quadro de saúde. O artista teve uma piora significativa nos últimos meses e já não consegue mais falar, ler ou caminhar. Sem cura, a doença atinge, gradativamente, as funções motoras e cognitivas do paciente.

VEJA MAIS

A atualização do estado de saúde do ator foi confirmada pelo portal norte-americano The Express Tribune. De acordo com o veículo, o astro de "Pulp Fiction" se encontra em estágio praticamente não-verbal, com sérias dificuldades motoras.

Recentemente, a esposa do ator, Emma Heming Willis, publicou um desabafo sobre a situação enfrentada atualmente pelo marido. "Um diagnóstico de demência pode sugar todo o ar de um ambiente. Eu senti isso, mas levei um tempo para perceber que, de fato, eu tinha alguma autonomia. Não queria que o diagnóstico do Bruce nos levasse com ele, porque a demência é uma doença familiar. Então, fiz a escolha de trazer o ar de volta às nossas vidas pelo bem das nossas filhas, do Bruce e de mim mesma", afirmou ela.