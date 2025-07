Filha de Bruce Willis e Demi Moore revela que 'quase morreu' por causa da anorexia

A atriz Tallulah Willis, filha de Bruce Willis e Demi Moore, compartilhou um relato pessoal e comovente sobre o período em que viveu com anorexia. Aos 30 anos, ela publicou fotos antigas em seu perfil no Instagram e revelou as consequências físicas e emocionais do transtorno alimentar.

Nas imagens, feitas em 2022, Tallulah aparece com falhas no couro cabeludo e pouco cabelo, resultado da condição severa. "Durante muito tempo, eu teria visto essas falhas de pele aparecendo entre os fios como um distintivo de honra. Eu estava doente o suficiente para chamar sua atenção", escreveu.

Segundo ela, enquanto passava por tratamento no Driftwood Recovery, no Texas, Estados Unidos, chegou a precisar temporariamente de uma cadeira de rodas porque os músculos das pernas estavam atrofiados.

"Ainda estou trabalhando para reconstruir os músculos que foram destruídos durante todos esses anos", afirmou.

Com os fios frágeis e finos, Tallulah contou que usava diversas presilhas para tentar mantê-los no lugar e, mesmo assim, elas escorregavam por não ter onde se fixar. "Escolhi cortar algumas das imagens porque essa fase não é algo que eu queira exibir como quem quase morreu de fome publicamente, mas acho que essas fotos servem como uma ferramenta de aprendizado."

A atriz também aproveitou a publicação para celebrar o momento atual e compartilhou registros feitos na primavera deste ano, em que aparece com os cabelos mais cheios. "Não sabia como podia ser reconfortante fazer um coque grande, como é sexy sentir seu cabelo balançar um pouco quando você anda."

"Eu não valorizava a mim mesma ou minha saúde, mas sou uma das sortudas que chegaram do outro lado", refletiu.

Ela finalizou o desabafo com uma mensagem de apoio a quem ainda está enfrentando transtornos alimentares. "Tornei meu transtorno público e agora só faz sentido tornar minha recuperação também. Quero curar, abraçar e acalmar cada mente agitada que ainda está sofrendo. Continuem. Amo vocês."