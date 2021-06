Com calcinha fio dental, Gracyanne Barbosa rebola em vídeo sensual e arranca suspiros

Aos 37 anos, Gracyanne Barbosa mostrou todo o seu gingado ao publicar nas redes sociais na última terça-feira (1), um vídeo em que aparece rebolando ao som da música ‘Atenção’, de Luisa Sonza e Pedro Sampaio.

No registro compartilhado no instagram, a musa fitness usa um look ousado, optando por uma calcinha metalizada e uma blusa cropped cinza. Enquanto ela rebola, os cachorros da influencer ficam bastante agitados.

“To tão enferrujada que até os doguinhos vem conferir”, escreveu na legenda.

“Ela sempre arrasa nas danças”, elogiou um fã. “Meu Jesus, que maravilhosa”, escreveu outro. “As inimigas que lute”, disse uma seguidora.