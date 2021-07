Cléo Pires eleva temperatura em foto nas redes sociais e gera polêmica

Cleo Pires elevou a temperatura de suas redes sociais na segunda-feira (19). No Instagram, a atriz cantora compartilhou uma foto em que aparece de biquíni ousado, dentro do banheiro. Na legenda da publicação, a artista brincou ao relembrar um vício. “A saudade que sinto do BBB me faz tomar banho de biquíni“, disparou a irmã de Fiuk, que acompanhou a edição deste ano torcendo para o músico.

Nos comentários, o marido de Cleo, Leandro D’Lucca, elogiou: “Gata do caral**”. Teve quem rebatesse a postagem dele. “Se eu posto uma foto assim, o meu marido pede o divórcio”, afirmou uma internauta. A mensagem da seguidora rendeu uma discussão entre os demais.

“Aff, mana estamos em 2021 e você me vem com um comentário desse. O corpo é dela ninguém pode mandar. Pois se eu tiver um marido eu posto foto até nua se me der na telha“, rebateu uma. “Eu apoiaria minha namorada“, disparou outro.

Até a atriz Samara Felippo entrou na discussão e tratou de deixar sua opinião sobre a frase da seguidora. “A reprodução da sua fala é tão grave. Se seu marido pede o divórcio porque você postou uma foto que você se acha linda e está se amando e ninguém tem nada a ver com isso, agradece o divórcio!“, disse.

Cleom oficializou a união com Leandro na última semana, em Minas Gerais. Com uma cerimônia bem discreta e pouco convencional, o casal não realizou festa. Nos Stories do Instagram, a atriz postou algumas fotos tiradas no cartório e outras da celebração com algumas pessoas da família.

Por causa da pandemia, Cleo, para ter a presença dos familiares, fez chamadas de vídeos. Nas ligações, Glória Pires, Fábio Júnior, Fiuk, Tainá, Antônia e outras pessoas puderam festejar o momento especial.

Antes do casamento, Glória postou uma homenagem no Instagram para a filha e o genro. Com uma foto do casal, ela escreveu: “Filha, que vocês conquistem um ‘amor tranquilo, com sabor de fruta mordida…’. Parabéns. Amo vocês”.