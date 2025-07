Cláudia Ohana aparece com novo affair em passeio pelo Rio de Janeiro

A atriz Cláudia Ohana usou as redes sociais, no último final de semana, para compartilhar registros de um passeio a dois com o diretor de teatro e cinema Alexandre Reinecke, apontado como seu novo affair. A publicação foi feita nos Stories do Instagram no último sábado (05/07).

Nas imagens, os dois aparecem aproveitando uma vista privilegiada do Rio de Janeiro enquanto degustavam uma tábua com queijos e frutas. A atriz publicou uma foto ao lado do diretor e outra mostrando os pés dos dois lado a lado.

Cláudia e Alexandre já trabalharam juntos em 2023, durante a montagem da comédia “TOC TOC”, de Laurent Baffie. Na ocasião, ele assinou a direção do espetáculo, que também contou com Danielle Winits e André Gonçalves no elenco.

Em uma entrevista recente ao podcast Surubaum, Cláudia foi questionada sobre sua vida amorosa. Ela afirmou que não costuma rotular seus relacionamentos. “Tenho uma amizade colorida”, revelou.